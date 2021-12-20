Üye Girişi
Şırnak'taki terör operasyonlarında 15 tutuklama - Son Dakika

Şırnak'taki terör operasyonlarında 15 tutuklama

20.12.2021 11:13
Şırnak'taki terör operasyonlarında 15 tutuklama

ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'i, mahkemece tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'i, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 13-19 Aralık'ta kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonda 32 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 15'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak'taki terör operasyonlarında 15 tutuklama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için talimatı verdi! İşte masadaki zam oranları
10:57 Gece yarısı feci kaza! Yolun karşısına geçmek isterken paramparça oldu
10:55 Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu
10:53 Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim
10:50 Sarıkaya'nın tokat attığı kameramandan yeni açıklama: ''Gel yemek ısmarlayayım'' dedi, telefonu kapattım
10:49 Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme
10:47 Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı
10:29 Elon Musk, sosyal medyadan açıkladı! 11 milyar dolar vergi ödeyecek
10:22 Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım
10:21 Yargı'da seyirci ters köşe: Engin öldü, Ceylin tutuklandı, sırada kim var?
Her satırı iğrenç! İnternetten tanıştığı evli kadınların çırılçıplak fotoğraflarını çekti Her satırı iğrenç! İnternetten tanıştığı evli kadınların çırılçıplak fotoğraflarını çekti         
11:07
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı         
10:21
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Giresun'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı Giresun'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı         
08:06
Hükümetin ekonomi politikasına MÜSİAD'dan destek: Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez Hükümetin ekonomi politikasına MÜSİAD'dan destek: Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez         
07:24
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa         
21:25
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 11:20:56. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'taki terör operasyonlarında 15 tutuklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement