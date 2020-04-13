Şırnak'taki terör operasyonlarında 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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Şırnak'taki terör operasyonlarında 4 kişi yakalandı
6 saat önce
ŞIRNAK'ta, PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 4 kişi gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta, PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenledi. Ekipler, operasyon kapsamında aramalar da yaptığı adreslerde 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'inin emniyetteki sorgusu devam ederken, 3'ü ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:49 Kaynak: DHA
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