Şırnak'taki terör operasyonu
1 saat önce
Şırnak kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın şehadet haberi, Hatay'ın Antakya ilçesindeki babaevine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:10 Kaynak: AA
Şırnak kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın şehadet haberi, Hatay'ın Antakya ilçesindeki babaevine ulaştı.
İlçeye bağlı Ürgenpaşa Mahallesi'nde yaşayan Uçar'ın ailesine, oğullarının şehit olduğu haberi askeri yetkililer tarafından verildi.
Türk bayrakları asılan şehidin evinin önünde çok sayıda vatandaş toplandı.
Bekar olduğu öğrenilen 28 yaşındaki şehidin, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Antakya Mezarlık Kompleksi'nde toprağa verileceği bildirildi.
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