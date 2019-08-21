Şırnak'taki terör operasyonu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Şırnak'taki terör operasyonunda şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada kahraman askerlerimizin şehit olduğunu, bir askerimizin yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize acil şifalar dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda üç askerimizin şehit düştüğünü, bir askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, "Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda şehit düşen üç askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize ise acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ın Silopi ilçesinde hain terör örgütü ile yaşanan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve milletimize başsağlığı diliyoruz." açıklamasında bulundu.