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Şırnak'taki terör operasyonu

1 saat önce

Antalyaspor Kulübü, Şırnak'taki terör operasyonunda şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şırnak'taki terör operasyonu, System.String[]

Antalyaspor Kulübü, Şırnak'taki terör operasyonunda şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Antalyaspor Kulübünün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen 'Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun' terör operasyonu sırasında şehit düşen 3 askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize ise acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Antalyaspor, Şırnak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:10 Kaynak: AA
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