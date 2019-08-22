Şırnak'taki terör operasyonu - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın babaevi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın ailesine taziye ziyaretleri yapılıyor.

AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve çok sayıda vatandaş, Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan taziye evinde şehit Yanık'ın ailesini ziyaret ederek, acısını paylaştı.

Ziyaretleri kabul eden şehidin babası Sadullah Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun dün Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehitlik mertebesine eriştiğini anımsattı.

Yanık, "Vatan sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Vatani görevini yapıyordu, oğlumla gurur duyuyordum. Bir de Allah'a emanet olsun." dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise şehit babası Yanık'a taziyelerini ileterek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehit Yanık'ın bugün Adıyaman'da düzenlenecek tören sonrası defnedileceğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Öncelikle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Acı büyük bir acı. Bu şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Bunu çok net biliyoruz. Teröristler ve bütün terör örgütleri bunu bilsin ki son terörist de imha edilinceye kadar terörle mücadele devam edecektir. Bütün kahraman askerlerimiz terörle mücadele konusunda kenetlenmiş durumda. İnşallah, bu terörü bu topraklardan sileceğiz. Silene kadar da kararlı ve etkili mücadeleye devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ise terörle ve teröristle mücadelenin kesintisiz devam edeceğini belirterek, "Şehitler ölmez vatan asla bölünmez. Biz kanımızın son damlasına kadar terörle mücadelemize devam edeceğiz. Adıyaman olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız." dedi.

Konuşmaların ardından taziye evine Türk bayrağı asıldı.