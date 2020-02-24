Şırnak'taki terör operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'taki terör operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika

Şırnak'taki terör operasyonunda 10 tutuklama

6 saat önce

ŞIRNAK'ta, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, 44 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'taki terör operasyonunda 10 tutuklama, System.String[]

ŞIRNAK'ta, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, 44 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 29'u, sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 10'u ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki 5 şüphelinin sorgusu sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 17- 23 Şubat'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verilen 28'i PKK ve 16'sı FETÖ/PDY üyesi olan 44 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 29'u, sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 10'u ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki 5 şüphelinin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.


Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tel Abyad'da eylem hazırlığında bulunan 5 terörist sağ olarak yakalandı
Son Dakika: Tel Rıfat'ta PKK'lı sözde yöneticiler toplantı halindeyken vuruldu Rusya, müttefiki Esed rejimine büyük kalibreli toplar gönderdi Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:31:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'taki terör operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]