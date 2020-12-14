Şırnak'taki terör operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

Şırnak'taki terör operasyonunda 5 tutuklama

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 7-13 Aralık'ta kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10'u PKK, 8'i FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i de tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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