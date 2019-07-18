Son Dakika Haberleri: Şırnak'taki terör saldırısı
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Şırnak'taki terör saldırısı

2 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca güvenlik güçlerine yönelik el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda yaralanan bekçileri Kaymakam Faik Arıcan, ziyaret etti.

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca güvenlik güçlerine yönelik el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda yaralanan bekçileri Kaymakam Faik Arıcan, ziyaret etti.
Kaymakam Arıcan, 11 Temmuz'da terör saldırısında hafif yaralanan bekçileri, evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Arıcan'a, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Alptekin Özgen ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil Yaşar Güzel de eşlik etti.
Cizre ilçesinde, 11 Temmuz'da terör örgütü PKK mensuplarınca güvenlik güçlerine yönelik el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 bekçi hafif yaralanmıştı.
Şırnak, Cizre, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:37 Kaynak: AA
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