Şırnak'taki terör saldırısı
2 saat önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca güvenlik güçlerine yönelik el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda yaralanan bekçileri Kaymakam Faik Arıcan, ziyaret etti.
Şırnak Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:37 Kaynak: AA
'ın Cizre
ilçesinde, terör örgütü PKK
mensuplarınca güvenlik güçlerine yönelik el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda yaralanan bekçileri Kaymakam Faik Arıcan
, ziyaret etti.
Kaymakam Arıcan, 11 Temmuz'da terör saldırısında hafif yaralanan bekçileri, evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Arıcan'a, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Alptekin Özgen ve İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Halil Yaşar Güzel de eşlik etti.
Cizre ilçesinde, 11 Temmuz'da terör örgütü PKK mensuplarınca güvenlik güçlerine yönelik el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 bekçi hafif yaralanmıştı.
Ünlü lokantacı İsmail Çolak'a FETÖ'den 5 yıl hapis cezası verildi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenlerine 12'şer yıl hapis! Şırnak'ta EYP patlaması sonucu yaralanan asker, şehit oldu Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor