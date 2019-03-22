Şırnak'taki Uyuşturucu Operasyonu - 10 Kişi Tutuklandı
43 dakika önce
Şırnak'ta geçen gün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.
Şırnak
'ta geçen gün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 171 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda 12 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Şırnak Adliyesine sevk edildi.
Adliyedeki ifadeleri alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:49 Kaynak: AA
İstanbul'da Eylem Hazırlığındaki 2 Terörist Yakalandı
Arka Sokaklar 510. Yeni Bölüm Fragmanı Nefes Kesti!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Dolar Yorumu
Bakan Gül, IMF'nin Türkiye Açıklamalarına Yanıt Verdi: Seçimlere Karışmayan Bir Onlar Kalmıştı