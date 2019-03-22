Son Dakika Haberleri: Şırnak'taki Uyuşturucu Operasyonu - 10 Kişi Tutuklandı

Şırnak'taki Uyuşturucu Operasyonu - 10 Kişi Tutuklandı

43 dakika önce

Şırnak'ta geçen gün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Şırnak'ta geçen gün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 171 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda 12 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Şırnak Adliyesine sevk edildi.

Adliyedeki ifadeleri alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:49 Kaynak: AA

Şırnak, Güncel
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