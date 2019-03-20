Şırnak'tan Acı Haber: 1 Şehit, 1 Yaralı
21 dakika önce
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı eteklerinde, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.
Şırnak
'ın Silopi
ilçesindeki Cudi
Dağı eteklerinde, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.
Cudi Dağı bölgesinde icra edilen Şehit Jandarma
Yüzbaşı Yunus Çelebi
operasyonu kapsamında, 20 Mart 2019 saat 05.35'te bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden hazırlanarak tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Olayda, bir asker şehit olurken, bir asker de yaralandı. Yaralı asker, Şırnak Devlet Hastanesi
'ne sevk edilirken, bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:34 Kaynak: İHA
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