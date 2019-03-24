Şırnak'tan acı haber: 1 şehit, 20 yaralı
14 dakika önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.
Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:23
Son Dakika! Şırnak'tan Acı Haber! Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 20 Yaralı Var
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