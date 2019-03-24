Son Dakika Haberleri: Şırnak'tan acı haber: 1 şehit, 20 yaralı

Şırnak'tan acı haber: 1 şehit, 20 yaralı

14 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.

Şırnak'tan acı haber: 1 şehit, 20 yaralı, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:23 

Ekonomi
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