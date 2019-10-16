Şırnak'tan Barış Pınarı'na destek mesajı

ŞIRNAK Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşları, yaptıkları basın açıklamasıyla Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/ YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na Şırnak'tan destek geldi. Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yaptıkları basın açıklamasıyla Barış Pınarı Harekatı'na tam destek olduklarını bildirdi.