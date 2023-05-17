Şırnak'tan gelen 3 şehit haberinden sonra başlatılan operasyonda 5 terörist öldürüldü - Son Dakika
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Şırnak'tan gelen 3 şehit haberinden sonra başlatılan operasyonda 5 terörist öldürüldü

17.05.2023 12:01

Dün teröristlerin 3 askerimizi şehit etmesinin ardından Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 terörist öldürüldü. Haberi duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehitlerimizin intikamı alındı. Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 terörist sarı torbada. Terörün de kökünü kurutana kadar devam" dedi.

Dün Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada, 3 asker şehit olmuş, 1 güvenlik korucusu da yaralanmıştı. Şehitlerimiz defnedilirken, bölgeden gelen son haberi ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

"TERÖRÜN DE KÖKÜNÜ KURUTMAYA DEVAM"

Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şehitlerimizin intikamı alındı. Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 terörist sarı torbada. Terörün de kökünü kurutana kadar devam"

3 şehidin ardından Şırnak'ta başlatılan operasyonda 5 terörist öldürüldü

BAKANLIK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Bestler Dereler bölgesinde, J- SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla 15 Mayıs 2023 tarihinde başlatılan geniş çaplı operasyonda toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

YORUMLAR (5)
  • Abdullah Bayraktar: ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ Cevap Yaz 24 0 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Soylu,artık algı bir ise yaramiyor,tv de kameralar onunde psişik hareketler yapıp krize girme modlarıda bir ise yaramıyor. Yok 85 terorist kaldi,yok 75 kaldı. Yok ayakkabi numaraları bu. Kısaca algı ile millet artık togg. Ya bitirin teroristleri,yada istifa edin. Cevap Yaz 10 21 Yayından Kaldır
  • Aydın Özkan: SOYLU YILLARDIR BİTTİ DİYORSUN SEN BU İŞİ YAPAMIYORSUN CİDDEN BAŞKASINA BIRAK :) Cevap Yaz 41 108 Yayından Kaldır
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Dereler Bölgesi, Süleyman Soylu, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'tan gelen 3 şehit haberinden sonra başlatılan operasyonda 5 terörist öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'tan gelen 3 şehit haberinden sonra başlatılan operasyonda 5 terörist öldürüldü - Son Dakika
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