Şırnak terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Şırnak terör operasyonu: 4 gözaltı

14.01.2021 12:32
Şırnak terör operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Şırnak'ta güvenlik güçlerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şahıs gözaltına alındı.

Şırnak'ta güvenlik güçlerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şahıs gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İdil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında bugün yapılan operasyonda 4 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda çok sayıda dijital materyal, 3 adet örgütsel doküman olarak değerlendirilen not defteri ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(Melih Yiğit/İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnak terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


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