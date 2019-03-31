Şırnak Tır Şoförleri Oy Kullanmaya Gidince, Sınır Kapısında Kuyruk Oluştu
1 saat önce
Tır şoförleri oy kullanmaya gidince, sınır kapısında kuyruk oluştuŞırnak'ın Silopi ilçesi nüfusuna kayıtlı bazı TIR şoförleri Irak'a gitmeden önce oylarını kullanmak için sandık başına gidince Habur Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.
Tır şoförleri oy kullanmaya gidince, sınır kapısında kuyruk oluştu Şırnak
'ın Silopi
ilçesi nüfusuna kayıtlı bazı TIR şoförleri Irak
'a gitmeden önce oylarını kullanmak için sandık başına gidince Habur Sınır Kapısı
'nda uzun araç kuyrukları oluştu.
Silopi ilçesi nüfusuna kayıtlı bazı TIR şoförleri, sıra beklerken, Irak'a gitmeden önce Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullanmak için ilçede sandık başına gitti. Bu nedenle Habur Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:44 Kaynak: DHA
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