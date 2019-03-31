Son Dakika Haberleri: Şırnak Tır Şoförleri Oy Kullanmaya Gidince, Sınır Kapısında Kuyruk Oluştu

Şırnak Tır Şoförleri Oy Kullanmaya Gidince, Sınır Kapısında Kuyruk Oluştu

1 saat önce

Tır şoförleri oy kullanmaya gidince, sınır kapısında kuyruk oluştuŞırnak'ın Silopi ilçesi nüfusuna kayıtlı bazı TIR şoförleri Irak'a gitmeden önce oylarını kullanmak için sandık başına gidince Habur Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Tır şoförleri oy kullanmaya gidince, sınır kapısında kuyruk oluştu

Şırnak'ın Silopi ilçesi nüfusuna kayıtlı bazı TIR şoförleri Irak'a gitmeden önce oylarını kullanmak için sandık başına gidince Habur Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Silopi ilçesi nüfusuna kayıtlı bazı TIR şoförleri, sıra beklerken, Irak'a gitmeden önce Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullanmak için ilçede sandık başına gitti. Bu nedenle Habur Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:44 Kaynak: DHA

Silopi, Irak, Habur Sınır Kapısı, Güncel
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