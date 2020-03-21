ŞIRNAK TOKİ'nin kura töreninde 'koronavirüs' önlemleri - Son Dakika
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ŞIRNAK TOKİ'nin kura töreninde 'koronavirüs' önlemleri

7 saat önce

TOKİ'nin kura töreninde 'koronavirüs' önlemleriŞIRNAK'ta, terör mağdurları için Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) inşa edilen ve yapımı tamamlanan 556 konutun hak sahiplerini belirlendiği kura töreninde koronavirüs salgına karşı önlemler alındı.

TOKİ'nin kura töreninde 'koronavirüs' önlemleri

ŞIRNAK'ta, terör mağdurları için Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) inşa edilen ve yapımı tamamlanan 556 konutun hak sahiplerini belirlendiği kura töreninde koronavirüs salgına karşı önlemler alındı.

Kent merkezinde 2015-2016 yıllarında, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 5 bin 716 konuttan 556'sının hak sahipleri bugün belirlendi.

Merkez Yeni Mahalle'de yapımı tamamlanan 556 konutun koranavirüs önlemleri kapsamında geçen hafta ertelenen kura çekimi, bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında yapıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde görevliler, koranavirüs eldiven ve maske taktı.

Çevre Şehircilik Şube Müdürü Cengiz Eren, "Terörden zarar gören vatandaşlarımız için devletimiz tarafından yapılan konutların teslimi müdürlüğümüzce noter huzurunda gerçekleşmektedir. Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alarak hızla yayılmaktadır. Kalabalık ortamlarda durmamak, bu salgının yayılmaması için önem arz ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu ve valiliğimizin önerileri doğrultusunda 16 Mart'ta Gençlik Merkezi'nde yapmayı planladığımız kura töreni, vatandaşlarımızın sağlığı düşünülerek, bu salgının yayılmaması için ertelenmiştir. Vatandaşlarımızın daha fazla mağduriyet yaşanmaması için il müdürlüğümüz gözetiminde, komisyon marifeti ile noter huzurunda yeni mahallede yapımı tamamlanan konutların kurasını bugün inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

ŞIRNAK TOKİ'nin kura töreninde 'koronavirüs' önlemleri

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:41 Kaynak: DHA

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