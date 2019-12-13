Şırnak trafolar kayıt dışı elektrikli ısıtıcı nedeniyle patlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak trafolar kayıt dışı elektrikli ısıtıcı nedeniyle patlıyor - Son Dakika

Şırnak trafolar kayıt dışı elektrikli ısıtıcı nedeniyle patlıyor

7 saat önce

Trafolar kayıt dışı elektrikli ısıtıcı nedeniyle patlıyorDicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen illerde havaların soğumaya başlaması ile birlikte ısıtmada yoğun şekilde elektrik enerjisi kullanılmaya başlandı.

Trafolar kayıt dışı elektrikli ısıtıcı nedeniyle patlıyor

Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen illerde havaların soğumaya başlaması ile birlikte ısıtmada yoğun şekilde elektrik enerjisi kullanılmaya başlandı. Çoğu kayıt dışı kullanılan elektrikli ısıtıcıların yüküne dayanamayan trafolar bir bir patlayıp, yanıyor.

Yaz aylarında tarımsal sulamanın yarattığı olumsuz yükün giderilmesi için Dicle Elektrik tarafından bölge genelinde uygulanan kış bakım planı gereğince 5 bin 50 kilometre hat bakımı, 2 bin 910 trafo ve 643 dağıtım merkezinin bakımı yapıldı. Kış öncesi 2 bin 890 trafoda yük dengelemesi yapılırken, olası 917 arıza termal kameralarla yapılan kontroller sonunda belirlenerek gerçekleşmeden tedbir alındı.

TRAFOLARA DIŞARIDAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Dicle Elektrik bölgesinde kış aylarında elektrikle ısınma alışkanlığının devam etmesi yüzünden sonbaharda normalleşmeye başlayan elektrik tüketimi yeniden artmaya başladı. Bölgede ısıtıcıların önemli bir kısmı kayıt dışı elektrik ile çalıştırıldığı için tüketim de israf düzeyine ulaşıyor. Böyle olunca da iletim hatları ve dolayısıyla trafolar aşırı biçimde ısınıyor. Bunun sonucunda kendini korumak için atan trafoların şalterleri, ehliyetsiz kişiler tarafından soğumasına imkan verilmeden yeniden kaldırılıyor. Yaşanan bu durum, daha uzun süreli kesintilere ve mağduriyetlere sebep oluyor.

BİR AYDA 56 TRAFO YANDI

Geçtiğimiz günlerde Şırnak'ın Kumçatı beldesinde yaşandı. Aşırı yükü taşıyamayan trafo önce patladı, ardından alev alev yandı. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Sistem İşletme Müdürlüğü verilerine göre, aşırı yüklenmeden dolayı 2018 yılında toplam 984 trafo yanarak kullanılamaz hale geldi. Bu yıl ise sadece havaların soğumaya başladığı Kasım ayı içerisinde ise yanan trafo sayısı 56 olarak belirlendi. Yetkililer dışarıdan müdahaleler ve elektrikli ısıtıcılardan kaynaklanan aşırı yüklenme devam ettiği için bu sayının her geçen gün daha da arttığına dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ŞIRNAK, (DHA)

Şırnak trafolar kayıt dışı elektrikli ısıtıcı nedeniyle patlıyor

Şırnak, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:14 Kaynak: DHA
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