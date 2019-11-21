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Şırnak tünellerinde nefes kesen tatbikat

6 saat önce

Şırnak tünellerinde nefes kesen tatbikatŞIRNAK - Şırnak'ın Cudi dağında açılan Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page tünelleri içerisinde yaşanacak olası kazalarda kurtarma çalışmalarına yönelik tatbikat gerçekleştirildi.

Şırnak tünellerinde nefes kesen tatbikat

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cudi dağında açılan Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page tünelleri içerisinde yaşanacak olası kazalarda kurtarma çalışmalarına yönelik tatbikat gerçekleştirildi.

Şırnak Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Şırnak Cizre karayolu 20. kilometresinde bulunan Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page tünellerinde kurtarma tatbikatı yapıldı. AFAD ekiplerinin yanı sıra jandarma, UMKE, 112 acil komuta kontrol merkezi, Şırnak ve Cizre itfaiyeleri ve kara yolları ekiplerinin de destek verdiği tatbikat gerçeği aratmadı.

Ekiplerin trafik kazaları konusunda hazırlıklı olması amacıyla düzenlenen tatbikat 800 ve 700 metre uzunluğundaki iki tünelde yapıldı. Tatbikat nedeniyle yaklaşık 2 saat boyunca tüneller ulaşıma kapatıldı. Senaryo gereği sıkışmalı trafik kazası sonrasında ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD, jandarma, UMKE, 112 acil sağlık, Şırnak ve Cizre itfaiyeleri ile kara yolları ekipleri, yaralanan sürücü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sedyeye alınıp ambulansa bindirilerek hastaneye taşındı.

Şırnak Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Gerçekleşmesi muhtemel herhangi bir kaza durumunda seyreden trafiğin istenmeyen sonuçlarıyla karşılaşılmasını en aza indirgemek ve oluşabilecek kaza etkilerinin önüne geçmek amacıyla Cizre-Şırnak kara yolu üzerinde bulunan Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page tünellerinde AFAD, 112 acil sağlık hizmetleri, UMKE, jandarma, Şırnak ve Cizre itfaiyesi ile kara yolları ekiplerinin müşterek katılımıyla sıkışmalı trafik kazasına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi" denildi.

Şırnak tünellerinde nefes kesen tatbikat

Jandarma, Şırnak, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:23 Kaynak: İHA
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