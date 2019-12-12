Son Dakika › Güncel › Şırnak uludere'de düğün için en fazla 35 bin liralık altın alınacak-2 - Son Dakika
Şırnak uludere'de düğün için en fazla 35 bin liralık altın alınacak-2
6 saat önce
Şırnak Uludere'de düğün için en fazla 35 bin liralık altın alınacak-2.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:25 Kaynak: DHA
Şırnak Uludere'de düğün için en fazla 35 bin liralık altın alınacak-2
Son Dakika Şırnak'ta 13 yaşındaki çocuk okul yolunda ölü bulundu Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı