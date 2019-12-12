Şırnak uludere'de düğün için en fazla 35 bin liralık altın alınacak-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak uludere'de düğün için en fazla 35 bin liralık altın alınacak-2 - Son Dakika

Şırnak uludere'de düğün için en fazla 35 bin liralık altın alınacak-2

6 saat önce

Şırnak Uludere'de düğün için en fazla 35 bin liralık altın alınacak-2.

Şırnak Uludere'de düğün için en fazla 35 bin liralık altın alınacak-2

Şırnak uludere'de düğün için en fazla 35 bin liralık altın alınacak-2

Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:25 Kaynak: DHA
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