Son Dakika Haberleri: Şırnak Uludere'de Heyelan

Şırnak Uludere'de Heyelan

49 dakika önce

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle bazı evler toprak ve su altında kaldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle bazı evler toprak ve su altında kaldı. Can kaybının yaşanmadığı köyde temizlik çalışması başlatıldı.

Uludere'ye bağlı Taşdelen köyünde yağışla birlikte birden fazla noktada heyelan meydana geldi. Heyelanda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, su baskını yaşanan ve toprak altında kalan bazı evlerde zarar meydana geldi. Uludere Kaymakamlığı'nca hasar tespiti başlatılırken, Özel İdaresi ekipleri de temizlik çalışması başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:07 Kaynak: DHA

Taşdelen, Şırnak, Uludere, Güncel
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