Şırnak uluslararası ipek yolu kardan kapandı, sürücüler mahsur kaldı-2 - Son Dakika

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Şırnak uluslararası ipek yolu kardan kapandı, sürücüler mahsur kaldı-2
6 saat önce
ŞIRNAK Uluslararası İpek Yolu kardan kapandı, sürücüler mahsur kaldı-2.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:03 Kaynak: DHA
ŞIRNAK Uluslararası İpek Yolu kardan kapandı, sürücüler mahsur kaldı-2
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