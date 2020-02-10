Şırnak uluslararası ipek yolu kardan kapandı, sürücüler mahsur kaldı-3 - Son Dakika

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Şırnak uluslararası ipek yolu kardan kapandı, sürücüler mahsur kaldı-3
6 saat önce
ŞIRNAK Uluslararası İpek Yolu kardan kapandı, sürücüler mahsur kaldı-3.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:48 Kaynak: DHA
ŞIRNAK Uluslararası İpek Yolu kardan kapandı, sürücüler mahsur kaldı-3
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