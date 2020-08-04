Şırnak Üniversitesi hazırladığı projelerle kent gelişimine katkı sağlıyor - Son Dakika

Şırnak Üniversitesi hazırladığı projelerle kent gelişimine katkı sağlıyor

Şırnak Üniversitesi eğitim, öğretim ve bilimsel faaliyetlerin yanı sıra hazırlanan projelerle kentin hem ekonomik hem de kültürel alanda gelişmesine katkı sağlıyor.

Şırnak Üniversitesi hazırladığı projelerle kent gelişimine katkı sağlıyor, System.String[]

Şırnak Üniversitesi eğitim, öğretim ve bilimsel faaliyetlerin yanı sıra hazırlanan projelerle kentin hem ekonomik hem de kültürel alanda gelişmesine katkı sağlıyor.

Şırnak Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyonu Birimi (BAP) ve Şırnak Teknoloji Transfer Ofisi tarafından hazırlanan projelerle hem kurum içinde hem de Şırnak'taki kamu kurumlarıyla devam eden 42 ve tamamlanan 32 proje olmak üzere toplam 74 proje ile aldığı 10 milyon 600 bin lira ve 74 bin 100 Euro destekle kentin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Şırnak Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan Ar-Ge projeleri için 4 milyon 560 bin lira, altyapı geliştirme projeleri için 5 milyon 9 44 bin lira, sosyal sorumluluk projeleri için 97 bin lira ve 74 bin 100 Euro destek sağlandı.

Hem üniversitenin hem de kentin gelişmesi için her alanda proje hazırladıklarını ifade eden Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan "Bu projelerden öne çıkan Şırnak Üniversitesi öğrenci evinin tarihi Mehmet Ağa Sor Kasrı'na uygun olarak yapımı projesinin yüzde 70'i, Dicle Kalkınma Ajansının desteği ile 1 milyon 669 bin liraya yapılıyor. Mehmet Ağa Sor Kasrı Projesi, orijinal taşları ile yapılan bir restorasyon projesi değil aksine bir yeniden yapım projesi olması ile de dikkat çekiyor. Yine üniversitemiz ve GAP iş birliği ile hazırlanan Arazi Islahı ve Muhafazası, Araştırma ve Uygulama Altyapı Geliştirme Projesi 840 bin lira ile öne çıkan bir başka projemizdir. TÜBİTAK ile iş birliğinde hazırladığımız Akdeniz Havzasında Biyolojik Çeşitlilik Tabanlı Tarım Sistemlerinde Baklagiller Projemiz de aldığı 650 bin liralık destekle ilimizdeki çiftçilere büyük katkı sağlayacaktır. Üniversitemiz eğitim, öğretim ve bilimsel faaliyetler dışında bölge sorunlarına çözüm odaklı projeler üreten, halkı ile bütünleşen, Avrupa Birliği'nden ve bilimsel fonlardan aldığı payı şehre yönlendiren, çağımızın üniversitelere yüklediği misyonu en iyi şekilde yerine getiren bir eğitim kurumudur. Pandemi döneminde aralıksız çalışan personellerimiz, riski fırsata çevirmiştir. Bu projelerin hazırlanmasında emeği geçen akademik ve idari personelimize çok teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak Üniversitesi ve İskur Tekstil iş birliği ile kurulan tekstil atölyesinde ilk etapta 500 Şırnaklı gencin istihdam edilmesi planlanıyor. İstihdam sayısının önümüzdeki dönemlerde bine çıkarılması da hedefleniyor. Yine Dicle Kalkınma Ajansı ile iş birliği halinde hazırlanan Bilim Merkezi Projesi ile Diyarbakır'dan, Mardin'den, Hakkari'den liseli gençlerin bilim merkezimizi gezmeleri sağlanacak. - ŞIRNAK

Şırnak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 10:54

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şırnak Üniversitesi hazırladığı projelerle kent gelişimine katkı sağlıyor - Son Dakika Ekonomi
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