Şırnak Üniversitesi'nde dekan yardımcısına FETÖ incelemesi - Son Dakika
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Şırnak Üniversitesi'nde dekan yardımcısına FETÖ incelemesi

09.05.2022 17:47
Şırnak Üniversitesi'nde dekan yardımcısına FETÖ incelemesi

ŞIRNAK Üniversitesi tarafından Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Ekin hakkında, bazı basın yayın organlarında çıkan 'FETÖ ile bağlantılı olduğu' iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

ŞIRNAK Üniversitesi tarafından Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Ekin hakkında, bazı basın yayın organlarında çıkan 'FETÖ ile bağlantılı olduğu' iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Ekin hakkında bazı basın yayın organlarında dile getirilen 'FETÖ ile bağlantılı olduğu' iddiaları üzerine inceleme başlatıldığı duyuruldu.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Mühendislik Fakültesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak Üniversitesi'nde dekan yardımcısına FETÖ incelemesi - Son Dakika


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