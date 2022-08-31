Diploması iptal edilen doçentin Şırnak Üniversitesi'ndeki görevine devam ettiği öne sürüldü - Son Dakika
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Diploması iptal edilen doçentin Şırnak Üniversitesi'ndeki görevine devam ettiği öne sürüldü

31.08.2022 15:03
Diploması iptal edilen doçentin Şırnak Üniversitesi'ndeki görevine devam ettiği öne sürüldü

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından diplomasının iptal edildiği iddia edilen Doçent Dr. Hatice Suna S.'nin Şırnak Üniversitesi Rektörü tarafından görevden uzaklaştırılmadığı ve rüşvet aldığı öne sürüldü.

Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görev yapan Doçent Dr. Hatice Suna S. ile ilgili ortaya atılan bir iddia büyük yankı uyandırdı.

DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Doçentlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan'ın usulsüzlük yaptığını öne sürdü. İddiaya göre ÜAK'ın Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü'ne Hatice Suna S.'nin diplomasının iptal olduğuna dair belge göndermesine rağmen doçent, Üniversite Rektörlüğü tarafından görevden uzaklaştırmadı.

RÜŞVET İDDİASI

Yeniçağ'ın haberine göre S.'nin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan'a kendisini görevden uzaklaştırmaması için rüşvet verdiği de iddia edildi.

"KARARI UYGULAYACAK KURUM REKTÖRLÜKTÜR"

ÜAK Doçentlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise S.'nin doçentlik diplomasının iptal edildiği halde neden Şırnak Üniversitesi'nde doçent olarak göreve devam ettiği sorusuna yanıt verildi. İddiaya göre ÜAK tarafından, "ÜAK belgenin iptal olduğu bilgisini belgeleriyle Üniversite Rektörlüğü'ne gönderir. Kararı uygulayacak olan kurum rektörlüktür." açıklaması yapıldı.

Öte yandan S.'nin Şırnak Üniversitesi'nden 29 bin 457 lira maaş aldığı öne sürüldü.

Kaynak: Yeniçağ

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Şırnak, Güncel, Son Dakika

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