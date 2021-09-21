Şırnak Üniversitesi Rektörü Erkan Cizre Kaymakamı Tunç'u ziyaret etti

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'u ziyaret etti.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'u ziyaret etti. Prof. Dr. Erkan Cizre ilçesine atanan Kaymakam Tunç'u ziyaret etti, yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tunç, Şırnak Üniversitesi ile koordineli pek çok proje bazlı çalışmanın içinde olmak istediklerini, koordineli çalışmanın Şırnak ve Cizre'ye azami fayda sağlayacağını aktardı.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Şırnak Üniversitesi Rektörü Erkan Cizre Kaymakamı Tunç'u ziyaret etti - Son Dakika

Son Dakika

Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti

Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış

Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti

Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş

Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış

Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü

Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi

Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir