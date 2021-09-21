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Şırnak Üniversitesi Rektörü Erkan Cizre Kaymakamı Tunç'u ziyaret etti - Son Dakika

Şırnak Üniversitesi Rektörü Erkan Cizre Kaymakamı Tunç'u ziyaret etti

21.09.2021 13:37
Şırnak Üniversitesi Rektörü Erkan Cizre Kaymakamı Tunç'u ziyaret etti, System.String[]

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'u ziyaret etti.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'u ziyaret etti.

Prof. Dr. Erkan Cizre ilçesine atanan Kaymakam Tunç'u ziyaret etti, yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tunç, Şırnak Üniversitesi ile koordineli pek çok proje bazlı çalışmanın içinde olmak istediklerini, koordineli çalışmanın Şırnak ve Cizre'ye azami fayda sağlayacağını aktardı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak Üniversitesi Rektörü Erkan Cizre Kaymakamı Tunç'u ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak Üniversitesi Rektörü Erkan Cizre Kaymakamı Tunç'u ziyaret etti - Son Dakika
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