Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde kurulan serada ilk hasat yapıldı - Son Dakika
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Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde kurulan serada ilk hasat yapıldı

20.06.2022 16:15

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) yerleşkesinde bir dekar alanda kurulan serada ilk hasat düzenlenen etkinlikle yapıldı.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) yerleşkesinde bir dekar alanda kurulan serada ilk hasat düzenlenen etkinlikle yapıldı.

ŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derya Yücel ile Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Yücel'in hazırladığı, Avrupa Birliği AR-GE Projesi kapsamında bir dekar alanda kurulan domates serasına mart ayında 2 bin 800 domates fidesi dikildi.

Olgunlaşan domateslerin ilk hasadı yapılırken, 20 ton domates elde edilmesi hedefleniyor. Serada kurulan ısıtma sistemiyle yılın 12 ayı üretim yapılması planlanıyor.

Hasat dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, AA muhabirine, bölgede seracılık yapılmasının mümkün olduğunu göstermek ve bu alanda yeni iş olanakları oluşturmak için projeyi uyguladıklarını söyledi.

İlk hasadı yaptıklarını, bundan sonra üç günde bir hasat yapılacağını ifade eden Erkan, "Her hasatta 500 kilogram ürün düşünülüyor. Toplamında yaklaşık 20 ton domates elde edilecek. Döner sermaye üzerinden satışı yapılacak. Bundan sonra yapılacak diğer seraların alt yapısını oluşturmuş olacak. Burada üçql kişiye de istihdam sağlandı. Üniversite olarak portatif seralar yaparak seracılığın yapılabildiğini göstereceğiz. Burada iş öğrenen arkadaşlar ilerde kendi seralarını kurabilecek veya kurulacak seralarda rahatlıkla çalışabilecekler." diye konuştu.

Sera MYO'nun laboratuvarı da olacak

Erkan, sürdürebilirliği için Şırnak Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda seracılık bölümünü açıp bu serayı oranın bir laboratuvarı olarak kullanacaklarını dile getirerek, bu kapsamda 100 kadına da eğitim vereceklerini bildirdi.

"Başarılı olacak 18 kadına Bakanlık tarafından birer dönüm hibe edilecek. Şehirlerin kendi kendine yetebilmesi lazım. Onun için seracılık önemli. Yaz ve kış yapılması gerekiyor. Domates bir başlangıç. Şırnak'ta birçok ürün yetiştirilebilir." diyen Erkan, Şırnak'ta istihdamın artması için üç dönüm alanda iki sera daha kurulacağını belirtti.

ŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel de üretimi sürdüreceklerini, gayet başarılı sonuçlar elde ettiklerini ve ürünleri toplamaya başladıklarını kaydetti.

Şırnaklılara taze ve kaliteli ürün sunacaklarını anlatan Yücel, ilerleyen süreçte farklı ürünler de yetiştirebileceklerini belirtti.

Serada çalışan Emin Satan, istihdama kavuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hem çalıştığını hem de akademisyenlerden seracılıkla ilgili bilgi aldığını aktardı.

Devletin tarımsal üretim için destek verdiğine işaret eden Satan, "Bu işi tam öğrenerek kendime sera kurmayı düşünüyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde kurulan serada ilk hasat yapıldı - Son Dakika

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