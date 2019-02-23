Şırnak Üniversitesinden İmza Günü
46 dakika önce
Şırnak Üniversitesince imza günleri programı düzenlendi.
Şırnak Üniversitesince imza günleri programı düzenlendi.
İmza Günleri programına, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, rektör yardımcıları ve akademik personellerin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.
Programda, Şırnak Üniversitesi tarafından yayımlanan kitaplar tanıtıldı. Program, kitapların imzalanmasıyla son buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:58 Kaynak: AA
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