Son Dakika Haberleri: Şırnak Üniversitesinden İmza Günü

Şırnak Üniversitesinden İmza Günü

46 dakika önce

Şırnak Üniversitesince imza günleri programı düzenlendi.

Şırnak Üniversitesinden İmza Günü, System.String[]
Şırnak Üniversitesince imza günleri programı düzenlendi.

İmza Günleri programına, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, rektör yardımcıları ve akademik personellerin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda, Şırnak Üniversitesi tarafından yayımlanan kitaplar tanıtıldı. Program, kitapların imzalanmasıyla son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:58 Kaynak: AA

Rektör, Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polatlı'daki Patlamada Ağır Yaralanan Asker, Şehit Oldu Karların Erimesiyle Ortaya Çıkan Atatürk Silüeti, Büyük İlgi Gördü

Okul Bahçesinde 2 Öğrencinin Yaralandığı Pitbull Saldırısının Görüntüleri Ortaya Çıktı Okula Giren Pitbull Öğrencilere Saldırdı (2)
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 14:44:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak Üniversitesinden İmza Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]