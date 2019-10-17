Şırnak UYAFA takımı, Barcelona'da ikinci oldu

Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi Şırnak takımı, İspanya'da düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda ikinci oldu. Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak UYAFA Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.



Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi Şırnak takımı, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda ikinci oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak UYAFA Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı.



İspanya'nın Barcelona kentinde 13 Ekim'de başlayan Costa Brava Futbol Turnuvası'na katılan Şırnak UYAFA Takımı (Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi), grup maçlarında Polonya'yı 3-0, Fransa'yı 2-0, Danimarka'nın 2 takımından birini 3-0 diğerini de 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Şırnak UYAFA Takımı, son grup maçında da yine Danimarka takımını 4-3 mağlup etti.



Finale kaldılar



Gruptaki maçlarında 5'te 5 yapan Şırnak UYAFA takımı finale yükseldi. Takım, finalde Polonya takımı ile karşı karşıya geldi. Şırnaklı genç futbol yetenekleri, normal süresi 1-1 biten final maçında Polonya'ya penaltılar sonucunda 4-2 yenilerek Uluslararası Costa Brava Turnuvası'nda ikinci oldu.



Şırnak UYAFA Takımı'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek



Öte yandan Şırnaklı genç futbolcular, kupa töreninde Türk bayrağını açarak, verdikleri asker selamıyla 'Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.



Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak Takımı, geçen yıl düzenlenen ve 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katıldığı Costa Brava Turnuvası'nda 13 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaşmıştı.



Bakan Kasapoğlu'ndan Şırnak UYAFA Takımı'na tebrik mesajı



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak UYAFA Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.



Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda gösterdikleri yüksek performansla turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Şırnaklı kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Genç yaşta almış olduğunuz bu başarılar bizleri gururlandırdı. Sizlerin her zaman yanındayız. Ülkemizi başarıyla temsil ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum." - ANKARA