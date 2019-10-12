Son Dakika Haberleri: Şırnak UYAFA Takımı'ndan Kasımpaşa Kulübüne ziyaret
Son Dakika Spor Şırnak UYAFA Takımı'ndan Kasımpaşa Kulübüne ziyaret

Şırnak UYAFA Takımı'ndan Kasımpaşa Kulübüne ziyaret

1 saat önce

Şırnak UYAFA (Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi) Takımı'nın oyuncuları, Kasımpaşa Kulübünü ziyaret etti.

Şırnak UYAFA Takımı'ndan Kasımpaşa Kulübüne ziyaret, System.String[]

Şırnak UYAFA (Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi) Takımı'nın oyuncuları, Kasımpaşa Kulübünü ziyaret etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Costa Brava Futbol Turnuvası'na katılacak UYAFA Takımı oyuncularının, Kemerburgaz Tesisleri'ni ziyaret ettiği belirtildi.

Tesislerde antrenman yapan akademi oyuncularının, lacivert-beyazlı ekibin teknik heyeti ve futbolcuları ile bir araya geldiği kaydedildi.

Kasımpaşa, İspanya, Futbol, Şırnak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:52 Kaynak: AA
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