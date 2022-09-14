Şırnak'ta gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

14.09.2022 12:08
Şırnak'ta gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını bildirdi.

Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını bildirdi.

???????Valilikten yapılan açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında, kent güvenliği için yeni karar alındığı belirtildi.

Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin dışında kamu kurum ve kuruluşların düzenleyeceği programlar, resmi bayram, anma günleri, tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar ve spor faaliyetleri hariç olmak üzere, açık alanlardaki tüm etkinliklerin 13 Eylül'den 27 Eylül'e kadar yasaklandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurma, dron-paramotor ve benzeri her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı ve broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması, ayrıca kanunsuz bir şekilde yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinliğe katılmak üzere toplu veya münferit bir şekilde ilimize gelecek olan araç ve şahısların girişleri il genelinde 15 gün süreyle yasaklandı."

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Kaynak: AA

Şırnak Valiliği, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı - Son Dakika
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