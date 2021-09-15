İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 2021/39

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 39 KARAR TARİHİ : 01. 09. 2021 Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 15. 09. 2021 günü saat 14. 00'de Valimiz Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Çeşitli sebeplerle (yükseköğretim, çalışma, gezi vb. ) geçici olarak bulunduğu yerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek üzere özel araçlarıyla (toplu taşıma vasıtaları kesinlikle kullanılmayacaktır) asıl ikametlerine dönmelerine yolculuk sırasında sair sebeplerle (mola vb. ) diğer kişilerle temas etmeyeceğine yönelik taahhütte bulunması koşuluyla izin verilmesine, Asıl ikametlerine gidemeyecek durumda olanların, Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarca belirlenen yerlerde karantinaya alınmasına, konaklama bedellerinin, izolasyona tabi tutulan kişilerce karşılanmasına, ancak yapılacak gelir tespitine göre konaklama bedelini karşılayamayacak durumdaki kişilere ait giderlerin ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek sağlanmasına, İzolasyon koşullarını ihlal etmesi nedeniyle zorunlu izolasyona tabi tutulacak kişilerin Valiliğimizce ve Kaymakamlıklarca tespit edilen yerlerde konaklama bedelini kendileri ödemek kaydıyla izole edilmesine, Geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınabileceği herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin izolasyona tabi tutulmaları için Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarca belirlenen yerlerde? Ziyaretçi kabul edilmemesine, Güvenlik önlemleri için yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli görevlendirilmesine, İzolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek ve buralarda görevli personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli görevlendirilmesine, Alınan kararların Kolluk, Zabıta, Sağlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerince ve Kaymakamlarımızca uygun görülen diğer personeller tarafından eşgüdümlü yürütülmesine, Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemlerin kaymakamlarımız tarafından yapılmasına, Alınan karalara uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında Kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliğiyle karar verilmiştir. İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 2021/39 NO'LU KARARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...