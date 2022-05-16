Şırnak Valiliği'nden cesetleri bulunan 2 kuzen için 'PKK iç hesaplaşması' açıklaması - Son Dakika
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Şırnak Valiliği'nden cesetleri bulunan 2 kuzen için 'PKK iç hesaplaşması' açıklaması

16.05.2022 15:07
Şırnak Valiliği'nden cesetleri bulunan 2 kuzen için 'PKK iç hesaplaşması' açıklaması

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, 3 Mayıs'ta park halindeki kamyonette silahla vurulmuş cesetleri bulunan Ömer Kaya (42) ve kuzeni Hüseyin Kaya (40) olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, 3 Mayıs'ta park halindeki kamyonette silahla vurulmuş cesetleri bulunan Ömer Kaya (42) ve kuzeni Hüseyin Kaya (40) olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada olayın PKK/KCK terör örgütü tarafından örgüt içi hesaplaşma olarak gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İdil ilçesi Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasındaki tali yolda park halinde ve çalışır durumdaki kamyoneti görenler, içine baktı. Hareketsiz yatan ve üzerleri kanlı 2 kişiyi görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin silahla vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Kimlik kontrollerinde ölen kişilerin, amca çocukları Ömer ve Hüseyin Kaya olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kuzenlerin cesetleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otopsinin ardından kuzenlerin cenazeleri yakınları tarafından alınarak İdil'de toprağa verildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMAKonuyla ilgili olarak Şırnak Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Şırnak ili, İdil ilçesi, Oyalı köyü kırsalında 3 Mayıs 2022 tarihinde Ö.K. ve H.Ö. isimli şahısların araç içerisinde öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, bahse konu olayın PKK/KCK terör örgütü tarafından örgüt içi hesaplaşma olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmış olup, olay ile ilgili adli tahkikat kapsamlı bir şekilde devam etmektedir."

Şırnak Valiliği'nden cesetleri bulunan 2 kuzen için 'PKK iç hesaplaşması' açıklaması
Şırnak Valiliği'nden cesetleri bulunan 2 kuzen için 'PKK iç hesaplaşması' açıklaması
Şırnak Valiliği'nden cesetleri bulunan 2 kuzen için 'PKK iç hesaplaşması' açıklaması
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak Valiliği'nden cesetleri bulunan 2 kuzen için 'PKK iç hesaplaşması' açıklaması - Son Dakika


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