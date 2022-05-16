ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN CESETLERİ BULUNAN 2 KUZEN İÇİN 'PKK İÇ HESAPLAŞMASI' AÇIKLAMASI - Son Dakika
Üye Girişi

ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN CESETLERİ BULUNAN 2 KUZEN İÇİN 'PKK İÇ HESAPLAŞMASI' AÇIKLAMASI

16.05.2022 15:32

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, 3 Mayıs'ta park halindeki kamyonette silahla vurulmuş cesetleri bulunan Ömer Kaya (42) ve kuzeni Hüseyin Kaya (40) olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, 3 Mayıs'ta park halindeki kamyonette silahla vurulmuş cesetleri bulunan Ömer Kaya (42) ve kuzeni Hüseyin Kaya (40) olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada olayın PKK/KCK terör örgütü tarafından örgüt içi hesaplaşma olarak gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İdil ilçesi Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasındaki tali yolda park halinde ve çalışır durumdaki kamyoneti görenler, içine baktı. Hareketsiz yatan ve üzerleri kanlı 2 kişiyi görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin silahla vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Kimlik kontrollerinde ölen kişilerin, amca çocukları Ömer ve Hüseyin Kaya olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kuzenlerin cesetleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otopsinin ardından kuzenlerin cenazeleri yakınları tarafından alınarak İdil'de toprağa verildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Şırnak Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Şırnak ili, İdil ilçesi, Oyalı köyü kırsalında 3 Mayıs 2022 tarihinde Ö.K. ve H.Ö. isimli şahısların araç içerisinde öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, bahse konu olayın PKK/KCK terör örgütü tarafından örgüt içi hesaplaşma olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmış olup, olay ile ilgili adli tahkikat kapsamlı bir şekilde devam etmektedir." (DHA)

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN CESETLERİ BULUNAN 2 KUZEN İÇİN 'PKK İÇ HESAPLAŞMASI' AÇIKLAMASI
ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN CESETLERİ BULUNAN 2 KUZEN İÇİN 'PKK İÇ HESAPLAŞMASI' AÇIKLAMASI
ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN CESETLERİ BULUNAN 2 KUZEN İÇİN 'PKK İÇ HESAPLAŞMASI' AÇIKLAMASI
ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN CESETLERİ BULUNAN 2 KUZEN İÇİN 'PKK İÇ HESAPLAŞMASI' AÇIKLAMASI

YORUMLAR
500
İdil'de kamyonette cesetleri bulunan iki kuzen PKK'nın örgüt içi infazına kurban gitmiş İdil'de kamyonette cesetleri bulunan iki kuzen PKK'nın örgüt içi infazına kurban gitmiş Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı Şırnak'ta terör operasyonu: 23 gözaltı Şırnak'ta terör operasyonu: 23 gözaltı

Şırnak Valiliği, Şırnak, Mayıs, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN CESETLERİ BULUNAN 2 KUZEN İÇİN 'PKK İÇ HESAPLAŞMASI' AÇIKLAMASI - Son Dakika


Son Dakika
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:53 "Özel güvenlik görevlileri üst araması yapamayacak" iddiasına EGM'den yanıt: Söz konusu iddia gerçeği yansıtmıyor
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
16:45 Rusya ve Ukrayna ateşkes ilan etti! Azovstal çelik fabrikasındaki 600 yaralı asker tahliye edilecek
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 17:13:31. #1.12#
SON DAKİKA: ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN CESETLERİ BULUNAN 2 KUZEN İÇİN 'PKK İÇ HESAPLAŞMASI' AÇIKLAMASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement