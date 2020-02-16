Şırnak Valiliği'nden yaşlı kadına darp iddiasına yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak Valiliği'nden yaşlı kadına darp iddiasına yalanlama - Son Dakika

Şırnak Valiliği'nden yaşlı kadına darp iddiasına yalanlama

7 saat önce

ŞIRNAK Valiliği, İdil ilçesinde polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda Fatım Şen'in (90) darbedildiği iddialarının bazı basın yayın organlarında yer alması üzerine, olayın doğru olmadığını görüntülerle yalanladı.

Şırnak Valiliği'nden yaşlı kadına darp iddiasına yalanlama, System.String[]

ŞIRNAK Valiliği, İdil ilçesinde polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda Fatım Şen'in (90) darbedildiği iddialarının bazı basın yayın organlarında yer alması üzerine, olayın doğru olmadığını görüntülerle yalanladı.

İdil Belediyesi eski çalışan Murat Şen'in annesi Fatım Şen ve yeğeninin, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sırasında darbedildiği iddiaları üzerine Şırnak Valiliği'nden açıklama yapıldı. Valiliğin yazılı açıklamasının yanı sıra görüntü de paylaşılarak, olayın doğru olmadığı belirtilip, şunlar kaydedildi.

"Şırnak merkez ve ilçelerinde 14-15 Şubat tarihlerinde ilgili cumhuriyet savcılıklarının talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin olarak bazı sosyal medya hesaplarında İdil Belediyesi eski çalışanı Murat Şen'in annesi ve yeğeninin darp edildiğine dair gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. İdil Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Nurettin Şen'in ikametinde yapılan aramada, görevli ekipler tarafından yapılan kamera çekiminde de açıkça görüldüğü haliyle, evde bulunan Fatım Şen'in koluna, kilidi kendisi tarafından açılan sandukanın kapağı düşmüş, darp edildiği iddia edilen Abdurrahim Şen isimli şahıs ise gözaltına alınan şahıslardan olmadığından kendisine yönelik bir işlem yapılmamış, bahse konu operasyon esnasında görevlilerimize herhangi bir mukavemet gösterilmediği gibi kesinlikle herhangi bir darp olayı meydana gelmemiştir."


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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:31 Kaynak: DHA
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