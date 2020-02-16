Şırnak Valiliği'nden yaşlı kadına darp iddiasına yalanlama - Son Dakika

ŞIRNAK Valiliği, İdil ilçesinde polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda Fatım Şen'in (90) darbedildiği iddialarının bazı basın yayın organlarında yer alması üzerine, olayın doğru olmadığını görüntülerle yalanladı.

İdil Belediyesi eski çalışan Murat Şen'in annesi Fatım Şen ve yeğeninin, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sırasında darbedildiği iddiaları üzerine Şırnak Valiliği'nden açıklama yapıldı. Valiliğin yazılı açıklamasının yanı sıra görüntü de paylaşılarak, olayın doğru olmadığı belirtilip, şunlar kaydedildi.