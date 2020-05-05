Şırnak Valiliği Ramazan ayında 45 bin gıda kolisi dağıtacak - Son Dakika

Şırnak Valiliği Ramazan ayında 45 bin gıda kolisi dağıtacak

ŞIRNAK - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan ayında muhtaç aileler ve salgın nedeni ile çalışamayan vatandaşlara toplam 45 bin gıda kolisi dağıtılacağını söyledi.

Hazırlanan gıda kolilerinin yardıma muhtaç aileler ve salgın nedeniyle çalışamayan kişilere ulaştırılması için Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda program düzenlendi. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, yeni tip korona virüs salgını süresince vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve salgından en az şekilde etkilenmesi için her türlü tedbiri alma gayretinde olduklarını ifade etti. Vali Pehlivan, Ramazan ayının bereketinin Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Şırnak'ta da ziyadesiyle yaşadıklarını dile getirdi. Vali Pehlivan, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile ülkemizde de yoğun bir mücadele veriliyor. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgeler istikametinde bizlerde bulunduğumuz ilimizde, ilçelerimizde bütün yurtta olduğu gibi korona virüs ile mücadele kapsamındaki çalışmalarda 7 gün 24 saat esasına göre takip ediyoruz. Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla birlikte. Bu konuda özellikle sağlık çalışanlarımız özellikle vakalarla birebir temas yapmaları, taramaları yapmaları vesilesiyle ön saflarda yer alıyorlar. Bu vesile ile kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde 7 gün 24 saat esaslı çalışan kolluk birimlerimiz onlara en büyük destekçileri olarak gece gündüz çalışıyorlar. Bu çalışma kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde birçok uygulamada hayata geçmiş durumda. İçişleri Bakanımızın genelgelerine istinaden bütün illerimizde Vefa Sosyal Destek Grupları kuruldu. Biz de ilk günümüzden itibaren hem il merkezimizde hem de ilçe merkezlerimizde Vefa Sosyal Destek Gruplarını kurduk ve faaliyetlerini bugüne kadar etkin bir şekilde sürdürdü. Bu gruplarda 3 bin 200 kişi görev aldı. Bunların içinde öğretmenlerimiz, memurlarımız, imamlarımız, STK'larımız ve gönüllü gençlerimiz var. Burada örnek bir modern bir yapı oluştu. Burada maksat özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evde kalmaları ve bu yönde alınan kararları, daha sonra 20 yaş altı gençlerimizin evde kalması söz konusu oldu. Dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, özellikle kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın ihtiyaçları oluyor. Bu ihtiyaçların karşılanması için 112, 155 ve 156 hatlarına yapılan çağrılara onların evlerinden çıkmasına gerek kalmadan ihtiyaçlarının, taleplerinin karşılanması, evlerine ulaştırılması amaçlanmıştı ve ne mutlu ki bu yerine getirildi" dedi.

"Şırnak vefasını gösteriyor"

Bugüne kadar vatandaşların 112, 155 ve 156 hatlarına 3 binin üzerinden talepte bulunduğu aktaran Vali Pehlivan, "Bunların tamamı ilgili arkadaşlarımız tarafından karşılandı. Bunların içerisinde zaman zaman gıda ihtiyaçları beyanları olduğu gibi zaman zaman da maaşlarını çekmekte oldu. Bu ailelerimizin ihtiyaçları karşılandı. Biz bir yanda da vatandaşlarımızın çağrıda bulunmasını beklemeden yardım faaliyetlerimizi hızlandırdık. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda hummalı bir çalışma yürütüldü. Bugüne kadar 32 bin gıda kolisini vatandaşlarımıza ulaştırdık. Ayrıca 12 bin kolinin dağıtım çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla biz 45 bin ailemize gıda kolisi ulaştırmış olduk. Bunların bir kısmı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığımızın Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına aktarmış olduğu destek ile almış olduk. Belediyelerimizin tedarik ettiği gıda kolileri oldu. Merkez belediyemiz 6 bin 500 koli yardım ve 8 ton eti Ramazan ayı boyunca dağıtacak. Bunun yanında da hayırsever vatandaşlarımız 12 bin koli yardımda bulundu. Şırnak İlimiz, ülkemizdeki bütün illerde olduğu gibi Vefasını gösteriyor" diye konuştu

"56 bin aileye hane başı biner lira verildi"

Hane başına yardımların da devam ettiğini ifade eden Vali Pehlivan, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik istikrar destek paketi vardı. Bu kapsamda da yaklaşık 56 bin hanemize hane başı biner olmak üzere 56 milyon lira yardım ulaştırıldı. Bu 56 milyon lira Vefa Sosyal Destek Gruplarımız tarafından vatandaşlarımıza evlerinde ulaştırıldı. Sadece merkezi noktalara değil, en ücra köylerimize mezralarımıza ulaştırıldı. Hem 1'inci faz 2'nci faz kapsamında yapılan ödemelerimiz, hem Aile Çalışa ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 2020 yılı şartlı nakit transferleri ödemeleri bu yapıyla ve bu mücadele kapsamında 85 bin ailemizin kapısını çaldık. Mükerrer defa gidilenler ile beraber 100 bini buluyor. Tabi ayrıca vakıflarımızın yaptığı nakit yardımlar var. 7 bin ailemizde 2 buçuk milyon nakdi destek sağladık. İnşallah ramazan ayı içerisinde bir o kadar daha yardım yapıp 5 milyon nakit desteği sağlamayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Pandemi sürecini en sağlıklı ve en az kayıpla atlatacağız"

Pendami sürecini en sağlıklı ve en az kayıp ile atlatacaklarına inandıklarını vurgulayan Vali Pehlivan, "Tabi gönül arzu ediyor hiç kayıp olmasın yurt genelinde. Bununla ilgili olarak ilimizde tedbirleri en üst düzeyde tuttuk, taramaya çok büyük önem verdik. Şehir giriş çıkış noktalarına çok büyük önem verdik. Habur Sınır Kapısında temassız ticareti devam ettirdik. Oradaki kontrolü de iyi sağladık. Asker, emniyet, jandarma birliklerimizde taramalar, vatandaşlarımıza yönelik taramaları sıkı tuttuk. 170 bin vatandaşımızı sağlık taramasından geçirmiş olduk. Bunu niye yaptık, varsa semptomları daha önce kontrol altına almak için. Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasında hem kamu çalışanlarımız, hem STK'larımız, vatandaşlarımız, iş adamlarımız o konuda da üzerlerine düşeni yapıyorlar. Kime direk hesaplara yatırmak yolu ile kimi SMS yolu ile vefasını ortaya koyuyor. Hiç kimse merak etmesin, endişe etmesin Allah'a şükür devletimiz büyük, devletimiz güçlü bu zorlu süreçleri de en iyi şekilde atlatacak daha da güçlenerek atlatacak yarınlara inşallah hep beraber yürüyeceğiz" dedi.