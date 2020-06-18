Şırnak Valiliği, Silopi'de pikapta meydana gelen ve 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın terör... - Son Dakika

Şırnak Valiliği, Silopi'de pikapta meydana gelen ve 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın terör...
Şırnak Valiliği, Silopi'de pikapta meydana gelen ve 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın terör saldırısı sonucu gerçekleştiğini açıkladı.
Şırnak Valiliği, Silopi'de pikapta meydana gelen ve 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın terör saldırısı sonucu gerçekleştiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 12:29 Kaynak: AA
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