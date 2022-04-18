Şırnak Valiliği toz taşınımı uyarısında bulundu: Dışarı çıkmayın - Son Dakika
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Şırnak Valiliği toz taşınımı uyarısında bulundu: Dışarı çıkmayın

18.04.2022 08:43

Şırnak Valiliği, yoğun toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı. Halktan bugün ve yarın dışarıya çıkmaması istenirken yapılan açıklamada, "Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı. Dışarı çıkmaya mecbur kalanların ise mutlaka maske takmaları istendi.

Şırnak Valiliği kenti etkisi altına alan toz taşınımı hakkında bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada, kent genelinde son zamanlarda etkisini gösteren yoğun toz bulutu nedeniyle havadaki toz partiküllerinin yanında biyolojik unsurların da dolaşımda olmasının solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi.

"BUGÜN VE YARIN DIŞARIYA ÇIKMAYIN"

Akciğer enfeksiyonu, astım, bronşit, KOAH, kanser hastaları, hamileler, yaşlılar ve çocukların toz taşımından en fazla etkilenebilecek grup olduğu anımsatılan açıklamada, zorunlu olunmadıkça yarın ve salı günü dışarıya çıkılmaması gerektiği bildirildi.

MASKE UYARISI YAPILDI

"Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesine yer verilen açıklamada, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların maske takmaları gerektiği kaydedildi.

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Şırnak Valiliği, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak Valiliği toz taşınımı uyarısında bulundu: Dışarı çıkmayın - Son Dakika


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