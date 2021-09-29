Şırnak Valiliği üniversite öğrencileri için 300 kişilik yurt tahsis etti - Son Dakika

Şırnak Valiliği kentte öğrenim görecek üniversite öğrencilerine barınma konusunda mağduriyet yaşamamaları için 300 kişilik yurt tahsis etti.

Kentte Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar bölgesinde bulunan ve ihtiyaç fazlası olan 300 kişi kapasiteli yurt, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne tahsis edildi.

Yurt binası düzenleme çalışmalarının ardından bir hafta içerisinde hazır hale getirilerek Şırnak'ta öğrenim görecek öğrencilerin kullanımına sunulacak.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Cezeri Öğrenci Yurdunda öğrencilerle yemekte bir araya gelen Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesinde akademik yılın başlandığını, öğrencilerin diğer yıllara göre üniversitelerine olan ilgisinin arttığını söyledi.

Yurtlara da talebin arttığına işaret eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki; erkek yurdumuzda bütün öğrencilerimizi barındıracak kapasite var. Kız yurdumuza artan talepleri karşılamak üzere Valilik olarak okullar bölgesinde Milli Eğitim Müdürlüğüne ait bir yurdu Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne tahsis ettik. Şu anda son düzenlemeler yapılıyor. 1-2 gün içerisinde tamamlanacak."

Yurt başvurusunda yedekte bekleyen öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirildiğini dile getiren Pehlivan, bu öğrencilerin tahsis edilen yurtta barınacağını aktardı.

Pehlivan, "Çok şükür Şırnak'ta üniversite öğrencilerimizin barınma konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. Yeni akademik yılda öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum. Dışarıdan gelenlere de şehrimize hoş geldiniz diyorum. Eğitim aldıkları branşlarda inşallah ileride güzel meslek sahibi olmalarını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.