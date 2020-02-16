Şırnak Valiliğinden "operasyon sırasında darp" iddiasına yalanlama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak Valiliğinden 'operasyon sırasında darp' iddiasına yalanlama Açıklaması - Son Dakika

Şırnak Valiliğinden "operasyon sırasında darp" iddiasına yalanlama Açıklaması

7 saat önce

Şırnak Valiliği, polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonu sırasında İdil Belediyesi eski çalışanı Murat Şen'in annesi ve yeğenin darbedildiği iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Şırnak Valiliğinden

Şırnak Valiliği, polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonu sırasında İdil Belediyesi eski çalışanı Murat Şen'in annesi ve yeğenin darbedildiği iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 14-15 Şubat'ta savcılığın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Sosyal medyada operasyonda İdil Belediyesi eski çalışanı Murat Şen'in annesi ve yeğeninin darbedildiğine dair gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Gözaltına alınan Nurettin Şen'in ikametinde yapılan aramada görevli ekipler tarafından yapılan kamera çekiminde de açıkça görüldüğü haliyle evde bulunan Fatım Şen'in koluna, kilidi kendisi tarafından açılan sandukanın kapağı düşmüştür. Darbedildiği iddia edilen Abdurrahim Şen ise gözaltına alınan şahıslardan olmadığından kendisine yönelik bir işlem yapılmamış, bahse konu operasyon esnasında görevlilerimize herhangi bir mukavemet gösterilmediği gibi kesinlikle herhangi bir darp olayı meydana gelmemiştir."

Murat Şen, İdil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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