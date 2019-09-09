Son Dakika Haberleri: Şırnak Valiliğinden vatandaşlara aşure ikramı
Son Dakika Güncel Haber

Şırnak Valiliğinden vatandaşlara aşure ikramı

1 saat önce

Şırnak Valiliğince, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Şırnak Valiliğinden vatandaşlara aşure ikramı, System.String[]

Şırnak Valiliğince, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, bu ayın birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurguladı.

Pehlivan, "Şırnak'ta binlerce yılık tarihiyle bu gelenek yaşatılmaya devam ediliyor. Her geçen gün daha iyi duruma gelen güvenliğimiz, toplumumuzun kaynaşması, dayanışması, yardımlaşması, iyi günde de acı günde de bir ve beraber olması, geleneklerini, göreneklerini, inanç değerlerini yaşatması ve yarınlara taşıması anlamında duygu tazeliyoruz." dedi.

Pehlivan, daha sonra katılımcılara aşure dağıttı.

Etkinliğe, Şırnak Belediye Başkan Vekili Müslüm Özmen, ŞÜ Rektörü Prof. Dr. M.Emin Erkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, 23 Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ve vatandaşlar katıldı.

Hamza Pehlivan, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Çavuoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü
ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den Türkiye'ye yaptırım çıkışı Bülent Arınç, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yanlış buldu Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı hakkında hapis cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:31:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak Valiliğinden vatandaşlara aşure ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]