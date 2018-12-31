Son Dakika Haberleri: Şırnak Valisi Aktaş'tan Yeni Yıl Mesajı

Şırnak Valisi Aktaş'tan Yeni Yıl Mesajı

30 dakika önce

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şırnak Valisi Aktaş'tan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Vali Aktaş mesajında, 2018 yılını geride bırakarak, yeni bir yılı karşılamanın sevinç ve heyecanının yaşandığı bildirdi.

Yeni yıl ile umutların yükseldiğini aktaran Aktaş, mesajında şunları kaydetti:

"2018 yılında Şırnaklı hemşehrilerimizle dayanışma ve işbirliği içerisinde Şırnak'ın gelişmesi için büyük çaba sarf edilmiştir. 2019 yılında da ilimizi her alanda daha ileriye taşıyabilmek adına aynı çalışma azmi ve heyecanla şehrimize katkı sağlamanın içerisinde olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:06 Kaynak: AA

Şırnak, Güncel
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