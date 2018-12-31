Şırnak Valisi Aktaş'tan Yeni Yıl Mesajı

Şırnak
Valisi Mehmet Aktaş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vali Aktaş mesajında, 2018 yılını geride bırakarak, yeni bir yılı karşılamanın sevinç ve heyecanının yaşandığı bildirdi.
Yeni yıl ile umutların yükseldiğini aktaran Aktaş, mesajında şunları kaydetti:
"2018 yılında Şırnaklı hemşehrilerimizle dayanışma ve işbirliği içerisinde Şırnak'ın gelişmesi için büyük çaba sarf edilmiştir. 2019 yılında da ilimizi her alanda daha ileriye taşıyabilmek adına aynı çalışma azmi ve heyecanla şehrimize katkı sağlamanın içerisinde olacağız."