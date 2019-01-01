Son Dakika Haberleri: Şırnak Valisi Aktaş, Yılbaşını Mehmetçik ile Namaz Dağı'da Geçirdi

Şırnak Valisi Aktaş, Yılbaşını Mehmetçik ile Namaz Dağı'da Geçirdi

41 dakika önce

ŞIRNAK Valisi Mehmet Aktaş, 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda bulunan askeri üssü ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Şırnak Valisi Aktaş, Yılbaşını Mehmetçik ile Namaz Dağı'da Geçirdi, System.String[]
ŞIRNAK Valisi Mehmet Aktaş, 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda bulunan askeri üssü ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Vali Mehmet Aktaş, beraberindeki Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır ile birlikte Namaz Dağı'nda bulunan askeri birlikte görev yapan güvenlik güçleriyle yeni yıl nedeniyle bir araya geldi. Ziyarette, üs bölgesinde görev yapan askerlere yeni yılda temennilerde bulunan Vali Aktaş, şunları söyledi:

"Yeni yıla askerlerimizle, polislerimizle birlikte giriyoruz. İlimizde görev yapan ülkemizin birliği, bütünlüğü için milletimizin huzuru için, güvenliği için Namaz Dağı üs bölgesinde görev yapan askerlerimizle bir araya geldik. Yeni yıllarını kutladık. Onlarla birlikte olduk. Allah'a şükür yurdumuzun her bölgesinde olduğu gibi Şırnak'ımızda da yeni yıla huzurla giriyoruz. Güven içerisinde giriyoruz. Bütün güvenlik kuvvetlerimiz görevlerinin başında. Askerlerimiz, polislerimiz, jandarmamız, sivil ekiplerimiz vatandaşlarımızın huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için görevlerinin başında. Ben 2019 yılının şehrimize, ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa huzur getirmesini, refahımızın daha da artmasını diliyorum." - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:31 Kaynak: DHA

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