Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan 2019 yılı çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan 2019 yılı çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan 2019 yılı çalışmalarını değerlendirdi

11 dakika önce

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, geçen yıl kentteki terörle mücadele çalışmalarından önemli başarılar elde edildiğini bildirdi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan 2019 yılı çalışmalarını değerlendirdi, System.String[]

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, geçen yıl kentteki terörle mücadele çalışmalarından önemli başarılar elde edildiğini bildirdi.

Pehlivan, Valilik Gamer Toplantı Salonu'nda düzenlediği 2019 değerlendirme toplantısında, terörle mücadele çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yıl içinde 11 büyük, 18 orta, 5 bin 849 da küçük çaplı operasyon düzenlendiğini aktaran Pehlivan, "Operasyonlarda 59 terörist ölü, 9 terörist sağ ve 58'i de ikna çalışmaları kapsamında olmak üzere 126 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 32 kişi tutuklandı, 23 DEAŞ mensubu terörist de yakalandı." ifadesini kullandı.

Pehlivan, terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlar sayesinde örgüte katılımın her geçen gün azaldığını dile getirerek, 2018 yılında kent genelinde terör örgütüne 30 kişi katıldığını, 2019'da bu sayının 7'ye düştüğünü belirtti.

Vali Pehlivan, geçen yıl eğitim, ulaşım, sağlık ve tarım alanlarında il genelinde hayata geçirilen 193 proje kapsamında 1 milyar 698 milyon 750 bin 784 lira yatırım yapıldığını kaydetti.

Hamza Pehlivan, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:20 Kaynak: AA
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