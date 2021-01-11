Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan 2020 yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan 2020 yılını değerlendirdi Açıklaması

11.01.2021 16:09
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan 2020 yılını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "2020 yılında kurumlar bazında 295 proje yürütülmüş olup bu projelere toplam 2 milyar 510 milyon harcama yapılmıştır.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "2020 yılında kurumlar bazında 295 proje yürütülmüş olup bu projelere toplam 2 milyar 510 milyon harcama yapılmıştır." dedi.

Vali Pehlivan, Valilik Gamer Salonu'nda 2020 yılında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Pehlivan, 2020 yılının 3. ayında tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile il genelinde de etkin bir mücadele verildiğini, yılın sonuna doğru da iyi neticeler alınarak sayının minimum seviyelere geldiğini söyledi.

Pandemi sürecinde il merkezi ve ilçelerde görev alan 3 bin 300 Vefa Sosyal Destek Grubunun 63 bin gıda kolisi, 1 milyon 663 bin maske, 26 bin hijyen malzemesi ve vatandaşlara 16 milyon 696 lira nakdi yardım yaptığını aktaran Pehlivan, bu süreçte İŞKUR kanalıyla 3 bin 281 kişiye kısa çalışma ödeneği karşılığında 20 milyon 673 bin lira verildiğini dile getirdi.

Yıl içerisinde terörle etkin bir mücadele yürütüldüğünü de ifade eden Pehlivan, "PKK-KCK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik yapılan 6 bin 652 operasyonda 706 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 140 bölücü örgüt mensubu yakalandı ve 40 bölücü örgüt mensubu da ölü olarak le geçirildi. Yürütülen ikna faaliyetleri kapsamında 166 kişi de teslim olmuştur." diye konuştu.

Trafik kazalarında yüzde 40 azalma olduğunu dile getiren Pehlivan, meydana gelen 1010 kazada, 10 kişinin öldüğünü 662 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yıl içerisinde eğitim, sağlık olmak üzere yapılan projeleri ve maliyetlerini de aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yıl içerisinde 37 proje yürütülmüş, bu projelerin maliyeti 147 milyon 769 bin liradır. Bu projelerin 15'i tamamlanmıştır. İl Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen 6 projenin maliyeti 183 milyon 625 liradır. İl Özel İdare yatırım, inşaat, yol destek hizmetleri ve KÖYDES olmak üzere toplam 156 proje hayata geçirmiş, bu projelere 125 milyon 176 lira harcanmıştır. Karayolları 16 proje yürütmüş bu işler için 4 milyon 438 bin lira harcanmıştır. Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü 2020 yılında ilimizde 21 proje gerçekleştirmiş olup, bunların maliyeti yaklaşık 267 milyon liradır. Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün 14 projesine 8 milyon 850 lira aktarılmıştır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz 10 proje yürütmüş olup, 18 milyon 424 lira kaynak aktarımı yapılmıştır."

Kentte doğalgaz dağıtım ağı uzunluğunun 801 kilometreye ulaştığını anlatan Pehlivan, bu kapsamda 7 bin 400 konuta ve iş yerine doğalgazın verildiğini söyledi.

Pehlivan, "2020 yılında 11 milyon 529 bin lira ihracat, 554 milyon 359 lira da ihracat yapılmıştır. Silopi Habur Sınır Kapısı'ndan 1 milyon 233 bin araç giriş çıkışı yapılırken bu araçlarda 50 milyon ihracat kıymeti, 1 milyar 627 milyon lira da ithalat kıymeti taşınmıştır." ifadelerini kullandı.

Kenti kültürel değerleri, ekonomisi ve eğitim seviyesi olmak üzere tüm birimleriyle yeni yılda üst sıralara taşımak için çalışacaklarını bildiren Pehlivan, "Vatandaşlarımız ile el ele gönül gönüle bu yıl da da en kaliteli hizmeti vatandaşlarımıza ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu yılın ülkemize, memleketimize sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Ali Hamza Pehlivan, Valilik, İhracat, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan 2020 yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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