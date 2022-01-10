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Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

10.01.2022 15:54
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda, 2021 yılında toplam 664 proje ve iş yürütüldüğünü belirterek, "Bu proje ve işlerin toplam maliyeti 5 bin 513 milyon lira olup, 2021'de 1394 milyon lira harcama yapılmıştır.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda, 2021 yılında toplam 664 proje ve iş yürütüldüğünü belirterek, "Bu proje ve işlerin toplam maliyeti 5 bin 513 milyon lira olup, 2021'de 1394 milyon lira harcama yapılmıştır." dedi.

Kentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kaymakamlar ve kurum temsilcileri katıldı.

Vali Pehlivan, toplantıda yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü ve 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı.

Geçen yıl hayata geçirilen projelere değinen Pehlivan, "2021 yılında ulaşım sektöründe 22, tarım sektöründe 189, eğitim sektöründe 39, sağlık sektöründe 14, sanayi sektöründe 15 ve diğer kamu hizmetlerinde 385 olmak üzere toplam 664 proje ve iş yürütülmüştür. Bu proje ve işlerin toplam maliyeti 5 bin 513 milyon lira olup, 2021 yılında 1394 milyon lira harcama yapılmıştır." diye konuştu.

Pehlivan, 2021'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile yoğun mücadele yürütüldüğünü ifade ederek, 117 araç 241 ekip oluşturulduğunu, 600 personelin görev yaptığını söyledi.

Geçen yıl terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik 9 bin 265 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Pehlivan, 54 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini 764 kişi hakkında da yasal işlem yapıldığını kaydetti.

Toplantıda daha sonra kentte yürütülen diğer faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yapıldı.

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Ali Hamza Pehlivan, Gazeteciler Günü, Mehmet Yarka, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, '2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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