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Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Açıklaması

2 saat önce

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak'ta üretim yapmak isteyen işadamlarına tam destek vereceklerini söylediVali Pehlivan, Cizre Sanayi ve Ticaret Odası tarafından Hamidiye Kışlasında düzenlenen İhracatın Yıldızları ve Değer Katanlar Ödül programına katıldı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Açıklaması, System.String[]

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak'ta üretim yapmak isteyen işadamlarına tam destek vereceklerini söyledi

Vali Pehlivan, Cizre Sanayi ve Ticaret Odası tarafından Hamidiye Kışlasında düzenlenen İhracatın Yıldızları ve Değer Katanlar Ödül programına katıldı.

İşadamlarını Şırnak'a yatırım yapmaya çağıran Pehlivan, şöyle konuştu:

"Terör örgütleri tarafından organize edilen çukur siyasetinin bölgeye çok zarar verdi. Çok şükür devletimiz bunların da üstesinden geldi. Şimdi buralara huzur gelmeye başladı. Bu yüzden işadamlarımızdan yatırımlar ve üretimler bekliyoruz. Özellikle üretim alanında faaliyet gösterecek işadamlarımızın her zaman yanlarında olacağız. Şırnak'ta üretim yapana desteğimiz tamdır."

Daha sonra bazı şirketlerin temsilcilerine plaket verildi.

Hamza Pehlivan, Şırnak, Cizre, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:40 Kaynak: AA
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