Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Açıklaması

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Şükürler olsun bugün artık şehir olarak, huzuru, huzur iklimini yeniden yakalamış durumdayız." dedi.

Vali Pehlivan, bir otelde düzenlenen Bem-Bir-Sen Bölge Eğitim Toplantısında yaptığı konuşmada, en büyük servetlerinin huzur ve kardeşlik bağları olduğunu söyledi.



Terör örgütünün 3 yıl önce kentte vatandaşlara büyük acılar yaşattığını anımsatan Pehlivan, terör örgütünün insafsızca ve vicdansızca okulları, camileri, kamu binalarına bombalar tuzaklayarak şehri yok etmeye çalıştığını belirtti.

Terör saldırısında 100'e yakın okul ve caminin kullanılmaz hale geldiğini hatırlatan Pehlivan, şöyle konuştu:

"Burada bir sosyal yaşam vardı. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, ilgili bütün bakanlıklarımızın gayretleri ve çabasıyla o süreçte yaşanan sıkıntılar hızlı bir şekilde bertaraf edilmeye ve şehrin yeniden ayağa kalkması sürecinde özverili çalışmalar ortaya konuldu. Şükürler olsun bugün artık şehir olarak, huzuru, huzur iklimini yeniden yakalamış durumdayız."

Kamu kuruluşlarında çalışan memur ve işçileri temsil eden sendikaların birlik ve beraberliğiyle daha önemli çalışmalara imza atılabileceğini kaydeden Pehlivan, "Asıl olan ortak değerlerimizden asla taviz vermemektir. Orada birlik ve beraberliği sağladığımız sürece Allah'ın izniyle ülkemiz devleti ve milletiyle gerek coğrafyasında gerekse bütün dünyada geçmişte olduğu gibi sesi gür çıkan ve sözü dinlenen bir ülke olarak yoluna devam edecektir. Bundan hiçbir endişemiz, kuşkumuz yok." diye konuştu.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Levent Uslu da sendika olarak temiz bir geçmişe sahip olduklarını dile getirdi.

Uslu, " 28 Şubat'ta, 15 Temmuz'da, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı'nda devletimizin, kahraman ordumuzun ve Mehmetçiklerimizin yanındaki duruşumuz, desteğimiz tamdır, nettir. Bundan başka bir şey düşünülemez. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, vatanımızın, bayrağımızın karşısında kim varsa onun karşısındayız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Vali Pehlivan ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Bem-Bir-Sen ile sosyal denge sözleşmesini imzaladı.