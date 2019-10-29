Son Dakika Haberleri: Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Göksun'da
Son Dakika Güncel Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Göksun'da

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Göksun'da

53 dakika önce

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, daha önce kaymakam olarak görev yaptığı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesini ziyaret etti.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, daha önce kaymakam olarak görev yaptığı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesini ziyaret etti.

Pehlivan, Göksun Kaymakamı Ejder Demir ile makamında bir araya geldikten sonra Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın'ı da ziyaret etti.

Gazetecilere açıklama yapan Pehlivan, 2012-2015 yılları arasında kaymakam olarak görev yaptığı ilçeye ailesiyle birlikte ziyarete geldiğini dile getirerek, daha önce birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarıyla hasret giderdiklerini söyledi.

Pehlivan, şöyle devam etti:

"Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekten çok kapsamlı, çok büyük yatırımlar hayata geçiriliyor. Bir yandan da ülkemizin birlik beraberliği, huzuru güvenliği çok önemli. Benim de görev yapmış olduğum Şırnak ilinin de sınır teşkil ettiği Suriye'de Barış Pınarı Harekatı gerçekleşti. Bu harekatta, Pençe ve Kıran operasyonlarında görev alan güvenlik güçlerimizi şükranla yad ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemiz milletiyle devletiyle bölünmez bir bütündür. Yurdumuzun her tarafında inşallah bu huzur ortamının daim olmasında bizler de üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız."

Pehlivan, ülke olarak her geçen gün gelişmişlik, kalkınmışlık yolunda daha güçlü ve müreffeh olma yolunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yürümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Göksun'da

Ali Hamza Pehlivan, Kahramanmaraş, Şırnak, Göksun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:09 Kaynak: AA
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